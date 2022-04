Jef Jurion, ancienne gloire du Sporting d’Anderlecht: «Les Mauves peuvent viser le doublé»

« Cela ne m’intéresse pas, je ne vis pas du passé et j’ai décidé de ne plus jamais accorder d’interview. » Il a fallu insister pour que Jef Jurion (85 ans), métronome et légende à lui seul du RSCA des années 60, nous accorde un entretien à quelques jours de la finale de Coupe qui opposera, lundi au stade Roi Baudouin, Gand à Anderlecht. Mais une fois ouverte la porte de son appartement idéalement situé sur la place de la maison communale knokkoise, l’ancien capitaine des Mauves et des Diables rouges se révéla intarissable durant près de trois heures. Installé à Knokke depuis un peu plus de trente ans, le natif de Ruisbroek (Beersel) nous a arrosés d’anecdotes plus savoureuses les unes que les autres tout en partageant son avis bien tranché sur le football actuel. Et, forcément, sur son Sporting et sur Vincent Kompany. Bon pied, bon œil. Les célèbres lunettes du « Buddy Holly » du ballon rond ont fait le tour de l’Europe.