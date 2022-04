Bruxelles: coup d’arrêt pour un mégaprojet à De Brouckère

Les reconversions des anciens sièges d’ING, de la SNCB ou encore de Proximus constituent des importants projets immobiliers à Bruxelles. Ces chantiers possèdent un autre point commun. La société Immobel se trouve chaque fois à la barre. Avec BPI Real Estate, l’entreprise porte aussi le mégaprojet Brouck’R dans le centre de Bruxelles. Celui-ci consiste en la construction d’un hôtel de 145 chambres, mais aussi de 183 appartements et 129 logements étudiants de part et d’autre du cinéma UGC De Brouckère. Pour les promoteurs immobiliers, Brouck’R répond à un besoin de logements dans un quartier demandé. Les associations Inter-Environnement Bruxelles et Arau, ainsi qu’un particulier, y voient en revanche une énième mise en danger du patrimoine bruxellois. Depuis octobre 2021, ceux-ci contestent devant le Conseil d’État le permis d’urbanisme délivré par la Région. Ils ont introduit deux recours : l’un pour suspendre le projet et l’autre pour l’annuler. La juridiction administrative vient de leur donner raison concernant le premier.