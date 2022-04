Podcast – Les partis traditionnels sanctionnés à la présidentielle: quelles conséquences en Belgique? Un podcast réalisé pour Le Soir par Pierre Fagnart.

Par Pierre Fagnart, David Coppi et Bernard Demonty Publié le 12/04/2022 à 18:52 Temps de lecture: 1 min

Moins de 2 % pour Anne Hidalgo et le Parti Socialiste. Moins de 5 % pour Valérie Pécresse et Les Républicains : le premier tour de la présidentielle a montré, une fois de plus, l’état déplorable dans lequel se trouvent la gauche et la droite traditionnelle française. Cette lente descente aux enfers pourrait-elle avoir des conséquences chez nous ? Pourrait-on assister au même scénario ?

Pour y voir plus clair, on a réuni Bernard Demonty et David Coppi du service politique.