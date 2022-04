Kim Clijsters dit stop, et pour de bon

La Limbourgeoise a décidé de mettre un terme à sa brillante carrière professionnelle, un an et demi après avoir annoncé son come back sur le circuit.

Cinq matchs, cinq défaites et trois sets remportés : voilà qui résumera éternellement, du moins sur le plan comptable, l’improbable tentative de come-back de Kim Clijsters sur les courts, sept ans plus tard. Mardi, la Limbourgeoise (38 ans) a annoncé sur les réseaux sociaux sa décision de mettre un terme à sa carrière professionnelle, un an et demi après avoir sorti ses raquettes du placard. Cette fois-ci, et pour de bon, la championne belge veut pleinement se concentrer sur sa vie de famille, son mari Brian et ses trois enfants, Jada (14 ans), Jack Leon (8 ans) et Blake Richard (5 ans). « J’aime toujours taper la balle ! », assure-t-elle depuis le New Jersey, où elle vit depuis plusieurs années. « Mais avec mon planning de trois, quatre jours disponibles, cela suffisait à maintenir ma condition sous contrôle mais définitivement pas assez pour participer à des tournois. »