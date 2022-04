David Goffin a réussi son entrée en lice à Monte-Carlo: «J’ai tout de suite bien entamé mon match»

Deux jours après son succès en finale du tournoi de Marrakech, Goffin disputait mardi son premier tour au Masters 1000 de Monte-Carlo. Le N.1 belge s’est imposé en deux sets contre le Tchèque Jiri Lehecka, 99e mondial et passé par les qualifications.

David Goffin (ATP 47) était satisfait, mardi, d’avoir réussi son entrée en lice au tournoi ATP Masters 1000 sur terre battue de Monte-Carlo, doté de 5.415.410 euros. Deux jours après son triomphe à Marrakech, le Liégeois, 31 ans, bénéficiaire d’une wild card, a enchaîné par une victoire contre le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 99), 20 ans, issu des qualifications. Sur le court N.2, il s’est imposé 6-4, 6-3 en 1h29.

«Je suis super content de ma victoire aujourd’hui», a-t-il confié à Belga après sa qualification. «Ce n’était pas évident d’enchaîner après mon titre à Marrakech. J’ai voyagé toute la journée hier et je ne suis arrivé que dans la soirée. Je n’ai pu taper la balle qu’un quart d’heure, vingt minutes avec Germain (Gigounon, son coach, ndlr) quand il faisait quasiment noir. Heureusement, ce sont des conditions que je connais. Je m’entraîne ici toute l’année et j’étais content de retrouver le club que j’aime bien. C’est un de mes tournois préférés. J’ai tout de suite bien entamé le match avec une belle qualité de frappe dès le début. Et donc, je suis satisfait. Après, demain, ce sera évidemment différent. Ce sera contre Evans. Il s’agira d’une revanche de l’année dernière, où cela avait été un match hyper accroché.»