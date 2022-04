Parti socialiste: les rouges dans l’embarras après leur non-choix

Lundi, la courte défaite à gauche en France a ravivé, un temps, le débat à propos du vote « utile » en faveur du candidat le mieux placé, Jean-Luc Mélenchon en l’occurrence. Et cela d’autant plus qu’il a manqué une poignée de voix pour zapper Marine Le Pen et l’extrême droite dès le premier tour. Un débat que la gauche socialiste en Belgique – francophone, s’entend, la flamande volette ailleurs – n’a pas tranché quant à elle, ce dont témoignait notre coup de sonde parmi les responsables du PS publié mardi dernier : les uns disaient voter pour Hidalgo, d’autres pour Mélenchon, et Paul Magnette, président, pour personne.

Cette indécision du PS dans son positionnement (sur un sujet pas banal, en l’occurrence), c’est un peu le problème d’ailleurs, que le cas français donne à revoir.