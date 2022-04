Atlético-Manchester City: le retour de Carrasco pour entretenir l’espoir

Après avoir affiché des velléités offensives proches du néant à Manchester City, l’Atlético Madrid espère compter sur un productif Yannick Carrasco. Le Belge est de retour de suspension, et il a faim de ballons, d’espaces.

Un coup de sang, un coup d’arrêt et, maintenant, un coup de force ? Yannick Carrasco effectue son grand retour après une suspension de trois rencontres en Ligue des champions… et pourrait bien avoir plus que son mot à dire face à Manchester City. Si l’Atlético Madrid s’en est très bien sorti avec une courte défaite ramenée de l’Etihad Stadium la semaine dernière (1-0), Diego « El Cholo » Simeone sait que son N.21 lui apportera un éventail de solutions supplémentaires.