Carburant, guerre, covid... les chiffres qui font exploser les coûts de la logistique

Ne me demandez pas de mettre une longue-vue pour regarder une boule de cristal ! » Bernard Piette, avance prudemment pour évoquer l’avenir du secteur dont la Belgique et la Wallonie ont fait un de leurs atouts économiques et commerciaux. Le port d’Anvers, les aéroports de Bruxelles et de Liège jouent en effet un rôle de plaque tournante logistique au cœur, au carrefour, de l’Europe de l’Ouest. « On a aussi le réseau navigable le plus dense du monde », précise le CEO du pôle Logistic in Wallonia. Avec, successivement, une pandémie mondiale qui met une bonne partie de l’économie au ralenti, un canal de Suez qui bloque une partie du trafic maritime (80 % du transport de marchandises dans le monde) durant près d’une semaine, une flambée du prix des carburants et, en prime, une guerre de la Russie à la frontière de l’Europe qui implique notamment d’importants détours (et coûts) en avion… Comment le secteur logistique peut-il s’adapter ?