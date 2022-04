L’impact du covid sur les retards d’apprentissage se fait toujours sentir

D’ordinaire très agité, le campus du Solbosch de l’ULB est particulièrement calme ce jeudi matin. Normal après tout, nous sommes en plein congé de printemps et la plupart des étudiants du supérieur ont déserté leurs habituels lieux d’études/vie/guindaille (biffez la mention inutile). Pendant ce temps-là, dans le « bâtiment S » de ce même campus, certains élèves de l’enseignement obligatoire ont décidé de profiter de la trêve printanière pour participer au « tutorat vacances » de l’ASBL Schola ULB. Depuis plus de 30 ans, cette association d’accrochage scolaire mène un programme de soutien pédagogique en région bruxelloise, programme qu’elle décline aussi pendant les vacances scolaires et auquel plus de 40.000 élèves ont déjà pu participer gratuitement. Cette semaine, ils sont plusieurs dizaines à se réunir par petits groupes au quatorzième étage de l’immeuble de l’avenue Jeanne.