Immobilier: voici le top 3 des provinces les plus chères (cartes interactives)

Au premier regard, la tendance haussière des prix immobiliers ne s’est pas démentie au premier trimestre, en particulier pour l’achat d’une maison – dont le prix moyen a atteint 316.000 euros, soit 7,1 % de plus qu’en 2021. Et l’évolution du prix d’un appartement, nettement plus modérée (+1,1 %), est restée positive (254.000 euros).

Une analyse plus approfondie suggère néanmoins que le marché immobilier, après une année 2021 très tendue, pourrait bien être entré dans une phase d’accalmie.