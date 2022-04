Ligue des champions: le Real émerge au bout d’un match fou contre Chelsea et se qualifie pour les demi-finales

Au terme d’une soirée riche en buts et en rebondissements, le Real Madrid a finalement validé son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions en éliminant Chelsea mardi au stade Santiago Bernabeu. Les Merengues, vainqueurs 1-3 à Stamford Bridge, ont arraché des prolongations avant de perdre la rencontre 2-3, un écart suffisant pour passer en demies.

Le match commençait sur les chapeaux de roue. Mason Mount recevait le ballon dans la surface et ouvrait le score pour les Londoniens après 15 minutes de jeu d’une frappe sèche en dessous de la lucarne. En deuxième période, Antonio Rüdiger refroidissait le Santiago Bernabeu en doublant la mise de la tête sur corner, et remettait les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matchs (51e). Une dizaine de minutes plus tard, Chelsea récupérait un ballon très haut et Marcos Alonso, formé au Real, envoyait une frappe surpuissante dans la lucarne de Thibaut Courtois mais le but était finalement annulé pour une légère faute de main du latéral gauche espagnol (63e). Sur l’action suivante, c’est Karim Benzema qui s’illustrait pour la première fois de la rencontre en envoyant une tête sur la barre transversale d’Edouard Mendy (66e).