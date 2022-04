Hockey: le Léopold perd trois points sur tapis vert

Le club ucclois est décidément au cœur de l’actualité ce mardi. Ce matin, l’ARBH (Fédération belge de hockey) annonçait que le Parquet fédéral avait décidé de renvoyer au Comité de contrôle, le 21 avril, l’affaire « Monja et Albertarrio », du nom du joueurs et de la joueuse argentins du Léopold qui auraient disputé plusieurs rencontres lors du premier tour de la compétition en Division d’honneur, avec un visa touristique (ce qui n’est plus autorisé pour les citoyens non européen sauf si ceux-ci ne perçoivent aucune rémunération ou avantage en nature, directe ou indirecte).

Dans l’après-midi, on apprenait que la Fédération infligeait un forfait de qualification (0-5) au Léo pour la rencontre du dimanche 10 avril face à l’Antwerp, remportée sur le score de 5-1 comme elle l’explique dans son communiqué. « L’ARBH a constaté que l’équipe de DH messieurs du Léopold avait, ce dimanche 10 avril 2022, aligné un coach qui venait d’être suspendu de toute fonction de coaching. En effet, Agustin Corradini avait écopé d’une 3e carte jaune en tant que membre du staff lors du match de Division Honneur dames joué à 12 heures, le même jour. Le Règlement d’Ordre Intérieur stipule dès lors que celui-ci ne pouvait plus remplir aucune fonction de coaching dès la fin de ce match. Ce même coach figurait néanmoins quand même sur la feuille de match du match messieurs Léopold-Antwerp démarrant à 15 heures et y a coaché son équipe depuis le banc. »