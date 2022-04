Ferrero: un accord trouvé pour les salaires des employés Syndicats et direction de l’usine arlonaise se sont réunis ce mardi durant plus de 5 heures. La satisfaction est doublement de mise à court terme.

Belga Image.

Journaliste de la cellule wallonne Par Jean-Luc Bodeux Publié le 12/04/2022 à 21:45 Temps de lecture: 2 min

Après la fermeture complète de l’usine Ferrero décidée par l’Afsca vendredi, après les inquiétudes des travailleurs ce week-end suite à ce coup de massue inattendu et après la décision du Parquet du Luxembourg d’ouvrir une enquête ce lundi, place était donnée ce mardi après-midi aux discussions entre la direction de l’usine et les représentants syndicaux. Une réunion de crise qui s’est déroulée dans une bonne ambiance selon leurs dires, mais qui fut tout de même longue puisqu’elle a duré plus de 5 heures. La priorité des syndicats portait sur la défense des salaires du personnel. Sur ce point, un accord a été vite trouvé. « La direction des ressources humaines de Ferrero a très bien compris le message qu’on voulait faire passer », estime Didier Pironet, de la centrale Horval FGTB. « Ce sont donc 5h qui valaient le coup. La direction est venue avec une offre de maintenir le salaire pour tous les contrats CDD, CDI et saisonniers sous contrat jusqu’au 8 mai, soit environ 650 personnes. Il n’y aura donc pas de chômage jusqu’à cette période. Ce n’est que 3 petites semaines mais les ouvriers attendaient ce message. »

Après, c’est évidemment le mystère, tout dépend surtout de l’Afsca et de ses intentions par rapport à une réouverture totale ou partielle du site. « Nous aurons des réunions assez régulièrement pour assurer le suivi du dossier », poursuit Sylviane Arnould, pour la CSC, secteur alimentaire. « Un comité de pilotage se réunira tous les dix jours environ. La prochaine réunion de concertation est prévue le 22 avril. On a demandé un calendrier serré pour connaître l’évolution des choses. On espère une reprise des activités le plus rapidement possible. Mais à l’heure actuelle, c’est un mystère total. La balle est dans le camp de l’Afsca. Nous attendrons. »