Flèche brabançonne: Quick-Step veut sauver son printemps

Avec Evenepoel et Alaphilippe, l’équipe belge entrevoit d’effacer la grève de la faim observée durant la campagne flamande. Dès ce mercredi, Evenepoel rêve de profiter de ses supporters pour enflammer les collines et les… pavés de sa région.

Le triptyque qui doit sauver le printemps de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl (sans l’exclure, bien évidemment, de sa course… référence, Paris-Roubaix) débute ce mercredi entre Louvain et Overijse. On ne s’en cache pas du côté de la formation belge où l’ambition l’emporte généralement sur la déception ou la frustration. Les deux Flèches et la Doyenne attisent leurs désirs. Anonyme dans les Flandres, même dans un Grand Prix de l’Escaut à la bordure légère, dans une Amstel Gold Race sans la moindre opportunité d’apporter une vague d’assauts, Quick-Step est sortie du Tour du Pays Basque légitimement frustrée d’une semaine pourtant gérée à la perfection par les hommes dirigés par Klaas Lodewyck et Davide Bramati.