Phil Foden, le coup de fouet de Pep Guardiola

Aligné d’entrée sur l’aile gauche dans le « nouveau » Clasico pour rendre Bernardo Silva au milieu de terrain cityzen, Phil Foden a pu démontrer sa maîtrise et sa maturité au nez et à la barbe naissante de ses 21 ans. Mais c’est surtout quatre jours plus tôt, dans le quart de finale aller de Ligue des champions, que l’« Iniesta de Stockport (banlieue de Manchester où il est né) », puis le « Gascoigne de Stockport », depuis qu’il avait décidé de se décolorer les cheveux à l’Euro en hommage à « Gazza » millésime 1996, a frappé un coup. C’est tout autant lui que Kevin De Bruyne, auteur du seul but du match sur une superbe frappe croisée dans le rectangle, qui a trouvé l’ouverture dans le double rideau défensif de l’Atlético de Madrid, blindé durant 71 minutes.