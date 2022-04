Tirs dans le métro de New York: le bilan monte à 23 blessés, la police se lance aux trousses du suspect (vidéos)

Les tirs ont retenti à l’heure de pointe dans le métro de New York, à Brooklyn, provoquant des scènes de chaos.

«Nous avons vraiment eu de la chance que cela n’ait pas été beaucoup plus grave», a souligné la cheffe de la police de New York, Keechant Sewell, résumant le soulagement des autorités après cette attaque où le suspect - toujours en fuite 12 heures après la fusillade - a tiré 33 balles dans le métro.

La police de New York s’est lancée mardi à la poursuite d’un homme portant un masque à gaz qui a semé le chaos dans le métro, à l’heure de pointe du matin, en déclenchant deux engins fumigènes avant d’ouvrir le feu, faisant 23 blessés dont dix par balle.

A 08H24 (13H24 HB), à l’heure où les rames de métro de la mégapole sont bondées, l’individu, qui portait un masque à gaz, «a ouvert deux bonbonnes qui ont laissé s’échapper de la fumée dans la rame. Il a ensuite tiré sur nombre de passagers quand le train entrait dans la station de la 36ème rue» au sud de Brooklyn, a raconté Keechant Sewell.

Des photos et vidéos amateurs ont montré des flaques de sang et des personnes gisant sur le plancher d’une rame, ainsi que sur le quai de la station.

Parmi les victimes, dont aucune n’était en danger de mort selon Keechant Sewell, dix ont été touchées par balle et treize autres dans la bousculade pour sortir du métro ou à cause des inhalations de fumée.

Le suspect a été décrit par la police comme «un homme noir» mesurant environ 1,65 m, «de forte corpulence», et portant un «gilet vert et orange de chantier» et un sweat-shirt à capuche gris.

Sur place, les enquêteurs ont retrouvé une arme de poing et trois chargeurs, ainsi qu’une clé de véhicule qui leur a permis de remonter jusqu’à une camionnette du loueur américain U-Haul, récemment louée et abandonnée dans Brooklyn.