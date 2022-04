Philippines: la tempête Megi a fait au moins 58 morts

A mesure que la planète est touchée par le réchauffement climatique, les tempêtes et typhons deviennent de plus en plus puissants, avertissent les scientifiques.

En décembre 2021, le typhon Rai avait dévasté une grande partie du pays et fait plus de 400 morts et des centaines de milliers de sans-abri. Et en 2013 le typhon Haiyan, le plus puissant ayant jamais touché terre, avait fait plus de 7.300 morts ou disparus.