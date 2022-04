Biden accuse Poutine de «génocide»: «Il essaie d’effacer l’idée même de pouvoir être un Ukrainien»

Jusque-là, l’administration américaine n’avait pas prononcé ce mot, employé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d’effacer l’idée même de pouvoir être un Ukrainien », a-t-il ajouté. Joe Biden a affirmé que si « les avocats, au niveau international », trancheraient sur la qualification de génocide, « pour moi, cela y ressemble bien ».

Affirmant que les « preuves s’accumulaient » concernant les « choses horribles qu’ont faites les Russes en Ukraine », le démocrate a prédit que le monde « en découvrirait encore davantage sur la dévastation ». Quelques heures plus tôt, lors d’un discours consacré à la lutte contre l’inflation, Joe Biden avait déjà évoqué le terme de « génocide ».

« Le budget de votre famille ne devrait pas dépendre (des choix) d’un dictateur »

« Le budget de votre famille, votre capacité à faire votre plein d’essence, rien de tout cela ne devrait dépendre du fait qu’un dictateur déclare la guerre et commet un génocide à l’autre bout du monde », avait-il dit. La hausse des prix à la consommation a atteint en mars son rythme le plus rapide depuis décembre 1981, à 8,5 % sur un an, selon l’indice des prix à la consommation (CPI) publié mardi par le département du Travail.

Joe Biden avait déploré la flambée inflationniste supplémentaire causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, assurant que « 70 % de la hausse des prix en mars vient de la hausse des prix de l’essence de (Vladimir) Poutine ». Le département du travail avait précisé dans son communiqué que « l’indice de l’essence a augmenté de 18,3 % en mars (par rapport à février) et représentait plus de la moitié de la hausse générale des prix sur un mois ».