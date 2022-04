Guerre en Ukraine: Marioupol, à nouveau sous les frappes aériennes russes

Les troupes russes ont attaqué la ville de Marioupol et son port, ainsi que la ville de Kharkiv, à l’est.

La ville ukrainienne de Marioupol a une nouvelle fois été la cible de frappes aériennes russes dans la nuit de mardi à mercredi. Les troupes russes ont également attaqué le port de la ville et l’aciérie Asovstal où des soldats ukrainiens se sont retranchés. La grande ville de Kharkiv, à l’est du pays, a également été bombardée par l’artillerie russe, rapporte l’armée ukrainienne sans que ces informations puissent être vérifiées de manière indépendante.

A Marioupol, de nombreux habitants résistent malgré la destruction de nombreuses maisons, a expliqué mardi le maire adjoint Sergej Orlov lors de l’émission « Tagesthemen » sur la chaîne allemande ARD. Les gens trouvent refuge dans les caves et les abris mais « ce n’est pas ça vivre, c’est survivre », a ajouté Sergej Orlov.

Les autorités de la région de Donetsk, dont Marioupol fait partie, ont estimé mardi que plus de 20.000 personnes y avaient été tuées. Cette information n’a pas non plus pu être vérifiée.