Bruxelles: une grande maison contemporaine à 1.450.000 euros (photos)

Cette maison trois façades contemporaine est idéalement située à Watermael-Boitsfort, à deux pas de nombreuses facilités. Elle offre aussi des vues dégagées sur les étangs du Leybeek implantés juste en face. Son intérieur se caractérise par des volumes spacieux et lumineux, agrémentés de finitions de qualité. La maison renferme pas moins de 6 chambres, parmi lesquelles un espace au rez-de-chaussée qui peut servir pour un studio, une profession libérale, etc. Il s’agit aussi d’une habitation familiale par excellence, qui est proposée aussi bien à la vente qu’à la location.

Situation

Cette maison trois façades est située à Watermael-Boitsfort, juste en face des étangs du Leybeek. Plusieurs de ses pièces profitent de larges vues sur cet environnement privilégié, alors que d’autres, aux étages, ont vue sur la Forêt de Soignes. La situation de la maison est idéale pour profiter du cadre vert des étangs, mais aussi des nombreuses facilités à proximité. On trouve par exemple, à moins de 5 minutes à pied, des arrêts de bus et de tram (Wiener), mais aussi une multitude de petits commerces et établissements horeca ou encore, un peu plus loin, des écoles. La gare de Boitsfort se trouve à un kilomètre, et il faut habituellement moins de 10 minutes de voiture pour rejoindre le ring de Bruxelles. Un emplacement de parking est prévu en plus du garage 1 voiture.

Etat général

La maison est une construction contemporaine de 2015, donc elle est équipée de techniques modernes, et présente de bonnes performances énergétiques (PEB B). Son chauffage est alimenté par une chaudière au gaz à condensation, qui est complétée par des feux à cassettes dans plusieurs pièces de vie. On peut également noter que la maison est dotée de belles hauteurs de plafond et de finitions de qualité. On y retrouve notamment de nombreux rangements et menuiseries sur-mesure en chêne, une cuisine américaine très bien équipée ou encore des salles d’eau modernes. Le tout est dans un excellent état d’entretien, donc il ne reste qu’à y poser ses valises.

Disposition

Au rez-de-chaussée, l’entrée de la villa débouche sur un hall avec vestiaire et WC. Ce niveau accueille aussi un garage, une buanderie et un espace polyvalent avec salle d’eau attenante. Cette pièce peut servir de chambre, appartement pour du personnel, bureau ou cabinet pour profession libérale… Les pièces de vie sont rassemblées au premier étage, où l’on retrouve un lumineux séjour de 50 m2, une salle à manger avec barbecue, une cuisine super-équipée et une terrasse de 25 m2 qui surplombe le petit jardin. L’étage supérieur comporte une salle de bain et trois grandes chambres, dont la suite parentale avec son dressing et sa propre salle d’eau. Le dernier niveau héberge deux grandes pièces supplémentaires (chambres ou bureau) et une salle d’eau.

Prix

Le prix de vente de la maison est de 1.450.000 euros. Le bien est également proposé à la location au tarif de 4.700 euros/mois. Aussi bien les candidats acheteurs que locataires peuvent donc manifester leur intérêt.

Surface habitable : 375 m2

Chambres : 6

Salles d’eau : 4

WC : 5

Cave : non

Jardin : oui

Etat : récent

Garage : oui

PEB : B