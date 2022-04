Miami, Austin, Tokyo, Genève, Paris… L’immobilier de luxe se réinvente

Présenté par Frédérique Pauporté, directrice de Barnes Bruxelles, Thibault de Saint Vincent, président de Barnes International, a rappelé que la société avait été fondée en 1995 par son épouse. Constatant qu’une clientèle d’expatriés de sociétés multinationales ne trouvaient pas d’appartements meublés de qualité répondant à leurs besoins, Heidi Barnes a ouvert, à Paris et à Londres, deux bureaux spécialisés dans ce créneau d’activité. Et puis, ce fut le départ aux Etats-Unis. « Personnellement, j’avais une vingtaine d’agences immobilières appartenant au réseau Connexion, que j’ai vendu en 2001 », explique Thibault de Saint-Vincent. « Nous sommes partis nous installer à Miami et avons décidé de développer Barnes au niveau de la vente. Nous avons mis le focus sur la clientèle internationale. »