Reconversion: «Tout le monde peut acheter une gare»

Depuis plusieurs années, les gares et espaces inutilisés de la SNCB sont revalorisés grâce à des mises en vente, concessions ou emphytéoses. Ces biens, parfois atypiques, intéressent un large public, aussi bien pour des projets privés que publics ou professionnels.

Beaucoup l’ignorent, mais la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) est le plus grand propriétaire public de Belgique en ce qui concerne l’immobilier. Son patrimoine représente en effet pas moins de 5.700 hectares de terrains, majoritairement situés le long des voies ferroviaires, et environ 2.000 bâtiments, parmi lesquels des gares, mais aussi des ateliers, des locaux techniques, etc.