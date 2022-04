«#visapourlaflandre»: Éclatés façon puzzle

Macron arrive, atomise les partis de droite et de gauche classiques, mais n’arrive pas à battre l’extrême droite plus forte que jamais ? C’est, mutatis mutandis, l’histoire de la N-VA et du paysage politique flamand.

Il n’y a pas de citadelles imprenables. L’histoire est jalonnée de ces remparts effondrés et de ces icônes déchues. Et pourtant, c’est sidérée que la France regarde depuis dimanche les cendres de la gauche et de la droite traditionnelles à l’issue du premier tour de la présidentielle : les deux partis qui ont fait l’axe de la vie politique réduits si pas encore à néant, à quasi rien voire pire : à tendre la main pour solliciter l’aumône publique. Grandeurs, décadence et humiliation.