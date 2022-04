Guerre en Ukraine: Biden évoque un «génocide», Marioupol à nouveau sous les frappes russes

Quelques heures plus tard, Joe Biden a confirmé mardi accuser son homologue russe Vladimir Poutine de « génocide » en Ukraine. « Oui, j’ai appelé ça un génocide », a répondu le président américain à des journalistes lors d’un déplacement dans l’Iowa.

Joe Biden a accusé mardi l’armée russe de commettre un « génocide » en Ukraine, utilisant pour la première fois ce terme afin de qualifier la situation dans le pays envahi par Moscou. Lors d’un déplacement dans l’Iowa consacré à la lutte contre l’inflation, le président américain a déclaré que « le budget de votre famille, votre capacité à faire votre plein d’essence, rien de tout cela ne devrait dépendre du fait qu’un dictateur déclare la guerre et commet un génocide à l’autre bout du monde ».

Jusque-là, l’administration américaine n’avait pas prononcé ce mot, employé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d’effacer l’idée même de pouvoir être un Ukrainien », a-t-il ajouté. Joe Biden a affirmé que si « les avocats, au niveau international », trancheraient sur la qualification de génocide, « pour moi, cela y ressemble bien ». Affirmant que les « preuves s’accumulaient » concernant les « choses horribles qu’ont faites les Russes en Ukraine », le démocrate a prédit que le monde « en découvrirait encore davantage sur la dévastation ».

Marioupol sous les frappes russes, des soldats ukrainiens se rendent

La ville ukrainienne de Marioupol a une nouvelle fois été la cible de frappes aériennes russes dans la nuit de mardi à mercredi. Les troupes russes ont également attaqué le port de la ville et l’aciérie Asovstal où des soldats ukrainiens se sont retranchés. La grande ville de Kharkiv, à l’est du pays, a également été bombardée par l’artillerie russe, rapporte l’armée ukrainienne sans que ces informations puissent être vérifiées de manière indépendante.

Le ministère de la Défense russe a déclaré ce mercredi que plus d’un millier de soldats ukrainiens se sont rendus aux forces russes dans la ville de Marioupol, assiégée depuis des semaines. « Dans la ville de Marioupol, dans la zone de l’usine métallurgique Ilitch (…) 1.026 militaires ukrainiens de la 36ème brigade marine ont volontairement déposé les armes et se sont rendus », a indiqué le ministère dans un communiqué. Selon cette source, 150 d’entre eux étaient blessés et ont été pris en charge à l’hôpital de Marioupol.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un reportage de la télévision publique russe diffusé sur Rossiïa 24 annonçait la reddition de plus d’un millier de soldats ukrainiens dans cette localité. Les images montraient des hommes en tenue de camouflage transportant des blessés sur des brancards ou interrogés, debout, dans ce qui semble être une cave.

Mardi, les autorités régionales du sud-est de l’Ukraine ont évalué à au moins 20.000 morts le nombre de victimes à Marioupol, bombardée depuis plus de 40 jours. Les combats se concentrent désormais dans la gigantesque zone industrielle de la ville.

Pas de couloirs humanitaires : c’est « trop dangereux »

L’Ukraine n’ouvrira aucun couloir humanitaire mercredi, a déclaré une responsable du gouvernement en accusant les Russes de « violer les normes du droit international » ce qui rend la situation « dangereuse ».