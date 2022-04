La FIFA lance sa plateforme gratuite de streaming: elle diffusera des dizaines de milliers de matches

Sur cette plateforme, appelée FIFA+, les amateurs auront ainsi accès à plus de 40.000 matchs en direct d’ici la fin de 2022, issus des compétitions masculines, féminines et des équipes de jeunes.

« FIFA+ représente la prochaine étape de notre plan visant à rendre le football inclusif et globalisé. Cette plateforme sous-tend la mission principale de la FIFA d’étendre et de développer le football à l’échelle mondiale », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

FIFA+ proposera également une section « archives » contenant, entre autres, « tous les matchs de la Coupe du monde jamais enregistrés sur caméra » et des documentaires sur les stars du football, actuelles et passées.

La plateforme disposera également d’une section avec des statistiques de jeu et un flux d’actualités quotidiennes. Elle sera initialement disponible en anglais, français, espagnol et portugais. Selon la FIFA, d’autres langues suivront plus tard dans le courant de l’année.