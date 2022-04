Cigarettes à l’écran: Netflix se fait griller

Elizabeth Harmon est bourrée d’addictions. La plus enivrante : les échecs et cette fameuse ouverture sicilienne qui la fait planer. Les plus alarmantes : l’alcool, les tranquillisants et… la cigarette. Dans Le Jeu de la Dame, sans conteste la plus élégante des séries Netflix, les volutes de fumée suivent les motifs du papier peint Art déco des hôtels où l’héroïne mène ses matchs historiques. Oui, la clope est cinégénique, on le sait depuis Chinatown ou Casablanca (lire ci-contre). Mais elle est aussi la principale cause de cancer dans le monde, responsable avérée des cancers du poumon, de la vessie, de l’œsophage, de l’estomac, du colon, du foie, du pancréas, de la gorge, du col de l’utérus, etc.