Ligue des champions: Hazard laisse ses enfants jouer sur le terrain après la qualification du Real Madrid (photo)

Plombé par un match aller totalement raté, Chelsea a dit adieu mardi à son titre en Ligue des champions, éliminé par le Real Madrid en quart de finale, dans le contexte pesant de la vente du club par l’oligarque russe Roman Abramovitch.

Du côté madrilène, on a tremblé, mais, au final, on a pu lever les bras au ciel. Après la rencontre, alors que les supporters faisaient la fiesta dans les rues et les cafés à proximité du stade, Eden Hazard est monté sur le terrain.