Proche-Orient: les attentats vont-ils continuer en Israël?

Une série d’attentats perpétrés ces derniers jours en Israël par des Palestiniens va-t-elle relancer un nouveau cycle de violences au Proche-Orient ? Il est trop tôt pour le dire. Mais ces sanglantes actions pourraient rappeler aux Israéliens que la question palestinienne n’est pas enterrée comme d’aucuns l’avaient espéré.

Les attentats dans les localités de Beer Sheva, Hadera, Bnei Brak et Tel-Aviv ont provoqué la mort de 14 Israéliens entre le 22 mars et le 7 avril. Les auteurs ont tous été abattus. Et la répression – ou des incidents localisés entre l’armée d’occupation et des Palestiniens – dans les territoires occupés a fait 16 tués parmi les Palestiniens. Les trois auteurs des deux premiers attentats étaient des Palestiniens d’Israël, alors que les deux Palestiniens en cause dans les autres agressions provenaient de la région de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée.