Décès de Michel Bouquet, infatigable explorateur du jeu de comédien

Mort ce mercredi à 96 ans, Michel Bouquet était une légende vivante du théâtre et du cinéma, capable de donner vie à tous les types de personnages, du plus attachant au plus détestable.

Il semblait immortel et s’en amusait. Michel Bouquet a pourtant fini par s’en aller ce mercredi 13 avril, à l’âge de 96 ans. Ayant fait son adieu aux scènes à 94 ans, il était toujours une légende vivante du théâtre et du cinéma français. Un acteur capable de susciter le rire et la peur dans la même seconde. Un comédien aussi à l’aise dans les premiers rôles où il excellait que dans les personnages secondaires qu’il transfigurait par sa seule présence.

Toujours souriant quand on le rencontrait, il avait incarné au fil d’une interminable carrière les personnages les plus sombres, les plus retors. Et les plus joyeux quelquefois. On disait de lui qu’il avait élevé l’ambiguïté au rang des beaux-arts donnant à ses personnages une palette de sentiments et d’expressions qui dépassait largement les seules indications de scénario.