Affaire Kinder: 29 infections à la salmonelle liées à l’usine Ferrero d’Arlon en Belgique

En plus de ces 29 cas, une vingtaine de contaminations supplémentaires survenues ces derniers mois dans notre pays sont également considérées comme suspectes. « Les analyses génétiques approfondies des échantillons de selles menées par Sciensano et les questionnaires aux patients que les Communautés ont entamés, doivent fournir la réponse à la question de savoir si ces cas sont effectivement liés à Ferrero à Arlon », précise l’Afsca.

Jusqu’à présent, plus d’une centaine de cas de salmonellose liés à l’usine belge de Ferrero ont été signalés dans une dizaine de pays en Europe. Leur origine a pu être confirmée grâce à des analyses ADN et des questionnaires aux malades. Des enquêtes complémentaires sur d’autres cas suspects sont en cours dans ces pays.

L’enquête à l’usine d’Arlon et la détermination de la cause possible des infections sont toujours en cours d’investigation. Le parquet du Luxembourg a ouvert une information judiciaire.

Parallèlement, l’Afsca a ordonné vendredi dernier la fermeture de l’usine arlonaise et le rappel de tous les produits de la gamme Kinder qui y sont fabriqués. L’Agence « ne délivrera une nouvelle autorisation (de production, NDLR) que si Ferrero peut offrir les garanties nécessaires de conformité aux règles et exigences de sécurité alimentaire », indique-t-elle.

Selon l’entreprise italienne, la présence de salmonelles a été détectée le 15 décembre sur le site d’Arlon et l’origine provient d’un filtre à la sortie des deux réservoirs de matières premières. A l’époque, les matières et les produits finis avaient été bloqués et n’avaient pas été livrés, selon Ferrero. L’entreprise affirme avoir procédé au retrait du filtre et « considérablement augmenté » le niveau des contrôles sur les produits semi-finis et finis.