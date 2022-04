Coronavirus: le port du masque à nouveau obligatoire à Molenbeek

La bourgmestre Catherine Moureaux (PS) a décidé de rendre à nouveau le port du masque obligatoire en rue, a appris la DH. Une ordonnance a été prise ce sens pour une durée d’un mois. L’horeca et les commerces ne sont pas concernés.

Catherine Moureaux nous confirme : « Ce sont trois rues commerçantes au chaland massif et aux trottoirs étroits : la rue Ribaucourt et les chaussées de Gand et de Ninove. C’est pour tout le mois d’avril. L’esprit de cette mesure c’est de réinciter à la précaution et la prévention dans ces concentrations-là, quand il autant de monde, alors que le virus est toujours là, qu’on a un taux de vaccination pour la 2e dose qui est trop bas, de pouvoir se préserver de cette façon-là ».