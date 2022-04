Anderlecht: Peter Verbeke, le Gantois mauve

Lundi, sur le coup de 15 heures, le Sporting d’Anderlecht et Gand se disputeront le trophée de la Coupe de Belgique dans un Heysel bondé aux couleurs bleue et blanche d’un côté, mauve de l’autre. Une première chance pour la nouvelle direction bruxelloise de glaner un premier trophée et confirmer un retour au premier plan après des années de vache maigre et un dernier prix – la Supercoupe – remporté à l’été 2017 sous René Weiler. Le tout face à un adversaire dont la ville a une résonance particulière pour le trio composé de Marc Coucke, Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke. De près ou de loin, le triumvirat du RSCA a des liens avec la cité en bord de Lys. C’est encore plus vrai pour Verbeke.