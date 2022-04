Jean-Michel Steg: «Ne pas regarder la guerre en face, c’est risquer d’en payer le prix»

L’armistice bancal de 1918 permet à l’historien Jean-Michel Steg de tirer des leçons peu réjouissantes et d’une actualité étonnante. Garantir la paix en Europe ne se fera pas sans véritable défense commune, écrit-il.

L’historien se méfie de la morale et des prophéties. Et pourtant, l’ouvrage de Jean-Michel Steg Qui a gagné la guerre de 14 ? se termine par une surprenante prémonition, mais aussi par un avertissement. En un mot : l’armistice de 1918 n’a jamais vraiment éteint le feu qui couve en Europe et seule une défense commune lui permettra d’échapper à la guerre. Cet essai historique, il faut le souligner, a été écrit avant l’éclatement du conflit russo-ukrainien.

Vous commencez par repréciser ce que fut l’Armistice de 1918 qui a clos la Première Guerre mondiale, ses circonstances et ses conséquences. Dès le départ, on peut dire la paix était mal barrée.