Fin de partie pour Michel Bouquet

Michel Bouquet fait partie des plus belles rencontres du métier. Immense acteur sur scène comme à l’écran, conjugaison admirable de perfectionnisme et de modestie, en recherche perpétuelle des éclairages qui lui montreraient le vrai personnage à jouer, toujours prêt à voir autrement, il a marqué des générations. Il était capable de faire exister Monsieur-tout-le-monde ou le fantasque Roi Berenger 1er(dans Le roi se meurt, d’Ionesco, qu’il joua pas moins de 800 fois) dans un petit rien, dans un petit souffle, avec une originalité unique, un phrasé riche un rien métallique, l’œil un rien malicieux ou inquiétant. Claude Chabrol qui le dirigea dans six films parlait de sa formidable capacité de minéralisation. Né à Paris en 1925, éternel écolier mis au piquet, s’étant dit un jour « Je veux être acteur » pour s’échapper des travaux ordinaires, Michel Bouquet avait aussi une épatante approche pédagogique du métier. Il avait le souci de comprendre et la passion de transmettre.