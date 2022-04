Le port du masque de retour à Molenbeek: à peine un habitant sur deux est vacciné

Une ordonnance de police impose, depuis le 1er avril et jusqu’à la fin du mois, le port du masque dans les espaces publics fréquentés aux Molenbeekois de plus de 12 ans. A l’origine de cette décision, une augmentation des infections au coronavirus dans les derniers jours du mois de mars et le ramadan pendant le mois d’avril.

Avec 49 % de ses quelque 98.000 habitants entièrement vaccinés, Molenbeek est la commune bruxelloise avec le taux de vaccination le plus bas. L’Institut de santé publique Sciensano note par ailleurs que ces quinze derniers jours, le nombre de nouvelles contaminations y a augmenté de 19 % par rapport à la quinzaine précédente, là où il est en recul dans d’autres communes densément peuplées de la capitale (mais en augmentation de 5 % sur l’ensemble de la Région).