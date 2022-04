Le retour en grâce des appareils photo jetables

On les croyait tombés dans les oubliettes de l’histoire des produits technologiques. Et pourtant ils sont toujours là et se vendent même de mieux en mieux. Les appareils photo jetables – qui ont connu leur heure de gloire avant l’arrivée de la photo numérique et des smartphones – signent leur retour. A l’ère du tout au numérique, ils redeviennent tendance à l’instar du vinyle dans le monde de l’audio.