La société sur le gril du référendum

Le programme de Marine Le Pen reste particulièrement vague sur les grands sujets sociétaux. Par choix pour ne pas braquer l’électeur potentiel sur des enjeux extrêmement clivants, à l’image de l’euthanasie ? Par amateurisme politique ? Le fait est que la candidate d’extrême droite a fait le choix du moratoire, pour, selon ses dires, « préserver l’union nationale ». Elle estime par ailleurs que les priorités des Français ne se trouvent pas là mais plutôt du côté de la sécurité et du pouvoir d’achat et s’engage à soumettre ces sujets sociétaux « pendant trois ans » via un référendum d’initiation citoyenne. Par exemple, Marine Le Pen ne propose plus, contrairement à 2017, d’enterrer le mariage pour les couples de même sexe. Mais n’exclut pas, en théorie, de rouvrir certains de ces débats via l’instauration de son référendum. Elle est par contre beaucoup plus stricte sur certains dossiers précis, comme la question de la gestation pour autrui dont elle annonce vouloir « renforcer l’interdiction ».