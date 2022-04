Procès des attentats de Paris: Abdeslam confirme qu’il devait commettre un attentat dans le 18e arrondissement

Salah Abdeslam n’a « pas osé le faire, c’est tout ». Au procès des attentats du 13 novembre, Mohamed Abrini, ami d’enfance et co-accusé du seul membre encore en vie des commandos, a confirmé mercredi que ce dernier avait « renoncé » à enclencher sa ceinture explosive.

Salah Abdeslam, le principal accusé au procès du 13-Novembre, a affirmé mercredi être rentré dans un café à Paris le soir des attentats, muni de sa ceinture explosive, et avoir « renoncé » à se faire exploser. « Je vais rentrer dans ce café, je vais commander une boisson, je vais regarder les gens autour de moi et je me suis dit “Non, je vais pas le faire” », a déclaré le seul membre encore en vie des commandos lors de son dernier interrogatoire devant la cour d’assises spéciale de Paris.

Lors de son précédent interrogatoire, le 30 mars, le principal accusé avait surpris toutes les parties en décidant, pour la première fois après sept mois d’audience, de faire usage de son droit au silence. Il avait seulement consenti, à la demande d’une avocate de parties civiles à laquelle il avait « promis » des réponses, à réaffirmer qu’il avait « renoncé à enclencher » son gilet explosif et qu’il l’avait caché près d’une poubelle.