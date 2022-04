Décret arts de la scène: des avis très divergents

La situation est inédite : alors que le cabinet de la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo) travaillait depuis l’an dernier sur un avant-projet de décret des arts de la scène, les chambres de concertation (« arts vivants » et « musiques ») appelées à émettre un avis sur ce texte ont rendu ces samedi et mardi des avis nettement divergents. Dans la chambre de concertation « musiques », où siègent les 14 fédérations du secteur, l’avis est unanimement positif et fait deux pages. Dans la chambre de concertation des « arts vivants », où siègent les 20 fédérations de cet autre secteur, l’avis est majoritairement critique (Le Soir du 5 avril), à ce point critique que les fédérations contestataires ont réécrit l’ensemble du projet de décret et transmis à la ministre un avis long de… 81 pages.