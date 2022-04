Wout van Aert, de Roubaix à Liège-Bastogne-Liège?

Ce jeudi, l’équipe Jumbo-Visma rendra définitive sa décision d’aligner van Aert au départ de Paris-Roubaix, élément qui ne semblait plus faire de doute dans l’environnement de la formation néerlandaise, absente ce mercredi de la Flèche brabançonne.

Plus de doute dans le sens positif du terme, même si personne ne connaît bien évidemment l’état de forme du champion de Belgique, arrêté par une infection au Covid-19 quelques jours avant le Tour des Flandres. Dans le rôle d’un équipier de luxe pour ses équipiers, en particulier le Français Christophe Laporte ? C’est ce qui se dit sur le canal officiel mais personne n’imagine une seconde voir Wout van Aert débouler sur les pavés pour servir les desseins de ses partenaires.

Chez Alpecin-Fenix, on avait en quelque sorte communiqué de la même manière lors du retour de Mathieu van der Poel à la compétition en Italie à la « Semaine Coppi et Bartali ». Où le Néerlandais ne tarda pas à s’imposer avant la suite que l’on connaît, au Tour des Flandres en particulier. Et compte tenu du statut d’hyper-favori de « VDP » à Paris-Roubaix, il est assez logique que l’adversaire numéro un se retienne de révéler des ambitions précises dès lors qu’il reprendra seulement la compétition.