Marine Le Pen et l’UE: «Une politique qui auto-excluerait la France de la famille européenne»

Dans les cercles diplomatiques européens, on s’est tout à coup « réveillé ». L’impensable est soudain pensé, dans ces milieux forcément attachés à la cause européenne et donc « naturellement » enclins à tenir pour acquise la réélection d’Emmanuel Macron, chantre de l’Union européenne. Et si Marine Le Pen accédait quand même à la présidence de la deuxième économie de l’UE ?

Un grand frisson, nous confie-t-on de source diplomatique, a parcouru vendredi dernier l’assemblée des représentants permanents des Etats membres. Les ambassadeurs étaient réunis pour une « mise au vert » au château Ter Ham, à Steenokkerzeel, non loin de Zaventem. C’était à l’avant-veille du premier tour, et les derniers sondages indiquaient que l’écart entre la candidate d’extrême droite et le président sortant se resserrait dangereusement…