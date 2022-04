Wallonie: retard à l’allumage pour la fiscalité automobile

Ne tournons pas autour du pot d’échappement : la réforme de la fiscalité automobile figurait au rang des priorités politiques du gouvernement wallon installé à l’été 2019. Avec, en toile de fond, la lutte contre les émissions polluantes et le réchauffement climatique, la mesure s’inscrivait dans la volonté de transition écologique affichée par la coalition PS-MR-Ecolo.

Les trois lignes logées au cœur de la déclaration de politique régionale semblaient claires : « Les taxes de circulation et de mise en circulation seront revues, à fiscalité globale inchangée, pour les moduler en fonction des émissions de CO2 et du (rapport) masse-puissance. L’objectif est notamment d’encourager des voitures moins puissantes et moins lourdes et dès lors moins polluantes. »