En quoi Marine Le Pen reste un danger pour la France et l’Europe

Elle embrasse à tout va. Elle ne parle plus que de pouvoir d’achat. De réduire la TVA, de renationaliser les autoroutes, d’exempter d’impôts tous les moins de trente ans, de ramener la retraite à soixante ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Elle promet de « rendre l’argent aux Français ». Avec une telle musique, plus de 50 % d’entre eux ne la jugent plus « dangereuse ». Marine Le Pen serait-elle devenue une candidate comme une autre dont l’installation à l’Elysée signifierait une simple nouvelle forme d’alternance ? Non. « Sur le fond du programme, il n’y a pas de différence fondamentale avec celui de 2017 », tranche la docteure en science politique Marion Vaillant (Paris 2). « On reste dans une forme de conservatisme sur le plan des valeurs qui lui fait garder son identité d’extrême droite. »