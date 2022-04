Nucléaire: le projet de centrale au gaz de Luminus à Seraing remplace celui d’Engie à Vilvorde

Pour la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten, « il s’agit d’une nouvelle étape importante pour sécuriser l’approvisionnement en électricité de notre pays, garantir la sécurité des investissements pour les entreprises et offrir à nos concitoyens et nos entreprises une électricité abordable ».

Le prix n’est pas rendu public en raison du fait qu’un seul candidat a été sélectionné dans ce « re-run ». Une publication fausserait le marché étant donné que la confidentialité des dossiers introduits par Luminus et Engie ne serait plus respectée, selon Elia. Le coût total du CRM pour la période de fourniture 2025-2026 ne peut d’ailleurs pas être déterminé pour le moment, car une nouvelle enchère aura lieu en 2024 pour la même période de livraison, ajoute le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension.

La ministre Groen assure que le mécanisme d’investissement garantit de la flexibilité et ouvre la voie à une énergie 100 % renouvelable. Elle négocie actuellement avec Engie la prolongation des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 pour dix années au-delà de 2025, fruit d’une longue controverse politique dès lors qu’une sortie totale du nucléaire en 2025 avait été prévue en 2003. La prolongation avait notamment été justifiée par la hausse des prix de l’énergie et l’invasion russe en Ukraine.