Mondial 2022: le football est-il encore un sport populaire?

Les prix pratiqués pour assister à une rencontre de Coupe du monde au Qatar sont démentiels et ne sont accessibles qu’aux plus nantis ou aux influenceurs. A force de ne plus s’ouvrir qu’à une certaine élite financière, le sport roi risque de se fermer à sa base.

Depuis qu’il existe, le football a toujours été un sport populaire. Au sens premier du terme, d’abord, parce qu’il a historiquement été pratiqué par les classes laborieuses anglaises puis, par extension, par leurs homologues européennes, africaines, asiatiques ou sud-américaines. Populaire, le football l’est aussi devenu dans le sens où il attire en masse les foules, séduites par son universalité, par la simplicité de ses règles, par la facilité de sa pratique ou par ses retournements de situation et ses moments de tension extrême comme on a encore pu en vivre mardi à l’occasion du quart de finale retour entre le Real Madrid et Chelsea. Mais est-il encore réellement populaire au XXIe siècle ? Oui et non. Aujourd’hui, et peut-être plus que jamais, le football continue de faire recette comme en témoignent les chiffres records d’audience des grands événements planétaires ou continentaux, qui concernent les équipes nationales ou les clubs, d’ailleurs.