François Gemenne: Belgique-France, le meilleur des deux mondes

Devenu star des médias et de l’édition en France, François Gemenne mesure les bénéfices que lui a apporté le fait d’avoir un pied en France. Même si tout n’y est pas totalement rose.

Tous les Belges ne descendent pas à Paris pour cueillir le succès. Certains – sans doute beaucoup plus – y vont pour des raisons parfois plus pragmatiques. Ainsi, François Gemenne n’a pas mis le cap sur la capitale française pour y construire son succès ou sa notoriété, mais, en octobre 2007, pour suivre celle qui deviendra sa femme, une Parisienne. « C’est à Londres où j’effectuais mon doctorat, que je l’ai rencontrée. Puis, suivie pour m’installer à Paris ». Le mouvement professionnel a suivi le déménagement familial : une thèse à Sciences Po Paris, un poste de post-doctorant à l’Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales) avec une charge d’enseignement…