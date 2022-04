Ligue des champions: Manchester City et Liverpool se qualifient pour les demi-finales

Manchester City, qui a obtenu un nul vierge à l’Atlético Madrid, et Liverpool, qui a partagé 3-3 avec Benfica, se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions, à l’issue des quarts de finale retour, mercredi.

Plus solides à l’aller (1-0), résilients au retour mercredi au Metropolitano (0-0), Pep Guardiola et Manchester City sont venus à bout de l’Atlético Madrid de Diego Simeone et affronteront le Real Madrid, qualifié la veille contre Chelsea, en demi-finale de la Ligue des champions.

Unique but de la double-confrontation, celui de Kevin De Bruyne à l’Etihad stadium à l’aller aura suffi pour hisser les Mancuniens vers le dernier carré, et enterrer les espoirs des Madrilènes, qui ont tout tenté jusqu’au bout.