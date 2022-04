Ligue des champions: Manchester City trouve le poteau contre l’Atlético, Benfica égalise à Liverpool (direct)

Suite et fin des quarts de finale retour de la Ligue des champions ce mercredi soir avec Altético Madrid-Manchester City et Liverpool-Benfica.

Les «Citizens» n’ont battu les «Colchoneros» que 1-0 à l’aller à l’Etihad Stadium, au terme d’une opposition de styles entre la virevoltante attaque mancunienne et la robuste défense madrilène.

Liverpool, vainqueur 3-1 de Benfica à l’aller, fait figure de grandissime favori ce mercredi pour atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, un objectif que partage Manchester City, en danger à Madrid avec un seul but d’avance avant son quart retour contre l’Atlético.

Malgré l’immense réputation de son entraîneur Pep Guardiola, double vainqueur de la C1 avec Barcelone (2009, 2011), City n’a toujours pas réussi à atteindre le Graal en Ligue des champions, même si le club anglais s’en rapproche, battu de peu (1-0) par Chelsea l’an dernier pour sa première finale.

Pour continuer à y croire, il faudra que les coéquipiers de Kevin De Bruyne viennent à bout de l’Atlético au stade Metropolitano.

Liverpool - Benfica

Les «Reds», vainqueurs de la C1 en 2019, ont fait le plus dur à l’aller au stade de la Luz, et il serait surprenant de les voir s’écrouler à Anfield mercredi soir. Les joueurs de Jürgen Klopp ne connaissent quasiment pas la défaite: il n’en ont concédé qu’une seule cette saison sur la scène européenne, et sans conséquence, en huitièmes de finale retour contre l’Inter Milan (1-0).