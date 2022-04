Attentats de Paris: Abdeslam devait tuer et mourir dans un café du nord de Paris

Ultimes interrogatoires de Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Le seul membre encore en vie des commandos terroristes a avoué qu’il devait se faire exploser dans un café du 18e arrondissement.

C’était l’une des questions qui se posait avant le début du procès des attentats de Paris et Saint-Denis. Salah Abdeslam a choisi son ultime interrogatoire, ce mercredi 13 avril, pour confirmer une hypothèse des enquêteurs : oui, il devait commettre un attentat-suicide dans le 18e arrondissement de la capitale, au nord de Paris. Dans un café.

« L’objectif qu’on m’a donné était de me rendre dans un café du 18e. Je vais rentrer dans ce café, je vais commander une boisson, je vais regarder les gens autour de moi et je me suis dit “Non, je vais pas le faire” », a déclaré le seul membre encore en vie des commandos devant la cour d’assises.

Un aveu qui confirme plusieurs éléments matériels, comme l’abandon par le terroriste de son véhicule dans cet arrondissement.