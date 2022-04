Liege Airport: virulente attaque de l’étude d’incidence

L’aéroport de Liège a entamé une longue procédure pour renouveler son permis d’exploiter et d’urbanisme, l’actuel prenant fin le 2 janvier 2023. Autant l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) de cette prolongation s’est révélée très (trop ?) favorable à la poursuite et au développement des opérations, à travers 1.200 pages d’étude, 1.500 pages d’annexes et un résumé non technique de 150 pages, autant elle n’a pas convaincu les associations de riverains de Liege Airport qui sont appelés à donner leur avis d’ici le 21 avril. Une des principales associations de riverains vient d’envoyer son analyse très critique de l’étude rédigée en… 143 pages. Sur un ton virulent de bout en bout, avec des analyses parfois très techniques. Le premier critère d’analyse est relativement simple : le permis d’exploiter que l’aéroport entend prolonger n’était déjà pas légal, il faut donc l’annuler et non le prolonger.